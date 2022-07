Chris Evans dla WP. Wyznaniem złamie serca wielu fanów

Największym wyzwaniem na planie filmu jest zawsze stworzenie relacji z reżyserem. Wiesz, w teatrze, gdy zaczyna się przedstawienie, jesteś tylko ty i publiczność. To bardzo intymne doświadczenie. Tylko i wyłącznie od ciebie zależy, jak zinterpretujesz daną scenę i to, jak przyjmiesz reakcje widowni. Robiąc film, najsilniejsza więź łączy cię z reżyserem. Z braćmi Russo mam już starą, silną więź, choć powinienem powiedzieć: przyjaźń. Najważniejsze jest nie tylko to, że wiemy, jak ze sobą pracować, ale to, że mamy do siebie ogromne zaufanie. To zaufanie pozwala na podejmowanie ryzyka. A ryzyko daje najlepsze filmowe sytuacje.