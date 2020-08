Most nad Jeziorem Pilchowickim wpisany do rejestru zabytków. Decyzja nie jest prawomocna

O decyzji dotyczącej ponad stuletniego mostu kolejowego poinformował Daniel Gibski, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. "Ze względu na ogromne zainteresowanie tematem i ogólnokrajową rangę sprawy, dla rozwiania wątpliwości co do stanu zaawansowania procedury administracyjnej mającej na celu wpis do rejestru zabytków mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, zdecydowaliśmy się na opublikowanie decyzji kończącej postępowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.