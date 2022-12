Wszystkie tajemnice "Top Gun: Maverick". Reżyser: "Jest jedna rzecz, o której nikt nie wie"

Joseph: Tak, to było wyzwanie, bo Jennifer faktycznie sama musiała pilotować tę łódź. Wcześniej musiała zostać przeszkolona do tego, by zrobić to jak zawodowiec. Łódź płynie z dużą prędkością po zatoce w San Francisco, ja i Claudio na motorówce obok. Motorówka bez siedzeń, więc przybiliśmy gwoździami krzesło, na którym Claudio mógł się ulokować z kamerą. Płyniemy z prędkością, uderzając o falę, oglądając na monitorze to, co dzieje się z Tomem i Jennifer. Claudio trzyma kamerę, ja trzymam się krzesła Claudio. Jakimś cudem nakręciliśmy tę scenę w jeden dzień. Mam ogromny szacunek do Jerry’ego Bruckheimera, który wyprodukował filmy z serii "Piraci z Karaibów", bo nie wyobrażam sobie robienia filmów o pływaniu na statkach. Tu stawiam swoją granicę. W to mnie nikt nie zaangażuje.