Rocznica śmierci Ireny Kwiatkowskiej. Tak dziś wygląda grób Kobiety Pracującej

Każdy, kto chce odwiedzić miejsce spoczynku aktorki, musi udać się do kwatery numer 189 w pierwszym rzędzie na Powązkach. Na nagrobku Kwiatkowskiej wbudowano jej fotografię w zdobnej ramie, podpisano ją jako "aktorkę komediową". Uwagę przykuwa nietypowa płaskorzeźba, która przedstawia... gęś na tle kurtyny. Jest to oczywiście nawiązanie do Teatrzyku Zielona Gęś, w którym Irena Kwiatkowska stworzyła legendarne postaci.