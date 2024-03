Dla polskiej koprodukcji złamała zasadę. Teraz ma szansę na Oscara. Cały świat patrzy na wspaniałą Sandrę Hüller

Zapomniano o niej na kolejne siedem lat. Nie ma o to żalu. Stąpa twardo zarówno na planie, jak i deskach teatru. Dzień po tym, jak szła czerwonym dywanem na Złotych Globach, wróciła do Niemiec, by zrobić uprawnienia na wózek widłowy do filmu Thomasa Stuberta. Dziś znów przeżywa wielki moment w karierze, ale ma świadomość, że "to może skończyć się w minutę i w porządku". Najbardziej liczą się dla niej dwunastoletnia córka i pies. Na sesję zdjęciową dla "Hollywood Reporter" przychodzi ze swoim czarnym wyżłem weimarskim, który towarzyszył jej także na planie "Strefy interesów".