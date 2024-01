Może dostać pięć Oscarów. Polska producentka nie ma złudzeń

– Tu mamy prawdziwy sukces, prawdziwą przyjemność, że Ewa Puszczyńska jako pierwsza Polka i w ogóle pierwsza przedstawicielka polskiej kinematografii jest brana pod uwagę jako kandydatka do najważniejszego Oscara za najlepszy film roku. To jest ten Oscar, który uważany jest za najważniejszy, a ona jako współproducentka, gdyby ten film dostał Oscara, wyjdzie odbierać statuetkę. To jest naprawdę już w tej chwili ogromne wyróżnienie, że jest ta nominacja, i trzymam za nią kciuki i za ten film – wyznał Raczek.