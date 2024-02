Zabiła czy nie? "Anatomia upadku" to majstersztyk

Nieraz kino zabierało widzów na salę sądową, gdzie do ostatniej minuty nie było wiadomo, czy bohater jest winny czy niewinny. Jednak w "Anatomii upadku" Justine Triet najciekawsze jest to, co dzieje się pomiędzy i dlaczego wydaje nam się tak, a nie inaczej. Zwycięzca Złotej Palmy z Cannes ma spore szanse okazać się oscarowym czarnym koniem.