Kręcony w Polsce kandydat do Oscara. "Najmocniejszy film roku"

Łukasz Żal, polski operator, dwukrotnie nominowany do Oscara, który był autorem zdjęć do "Strefy interesów" w jednym z wywiadów powiedział: "Przy pierwszej lekturze scenariusza zdałem sobie sprawę, że myślimy o Hössie jak o najgorszej kreaturze, człowieku zepsutym do szpiku kości. Tymczasem film każe nam spojrzeć w lustro i zobaczyć, że mamy wspólne cechy. Kilku znajomych zadzwoniło do mnie po projekcji ‘Strefy interesów’ i powiedziało, że do pewnego stopnia identyfikują się z bohaterem, że ich życie wygląda podobnie (…), skoro potrafią rozdzielić swoje myśli i prozę życia od największego zła i cierpienia, która nas otacza".