Tak o aseksualności nikt nie opowiadał. Film zrobił furorę na Sundance [RECENZJA]

Jestem powolny

W "Powoli" Maria Kavtaradze stawia przed sobą bohaterów, dla których ciało jest narzędziem ekspresji i komunikacji w pracy. Ona jest instruktorką tańca współczesnego, on – tłumaczem języka migowego. Elena jest wolnym duchem. Dużo imprezuje z innymi tancerzami, lubi flirtować, wdaje się w przygodne romanse, a cielesność odgrywa ważną rolę w jej życiu. Dovydas to ciepły, wrażliwy i spokojny mężczyzna. Jest aseksualny, ale to nie znaczy, że nie szuka bliskości i romantycznej relacji. Od pierwszego spotkania między tym dwojgiem pojawia się chemia. Oboje zaznaczają, że się nie zmienią. Czy w takim razie to związek od początku skazany na porażkę?