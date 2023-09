"Hit Man". Szalony Linklater prowokuje do śmiechu [RECENZJA]

Gliniarz działający pod przykrywką jako zabójca na zleceni spotyka się ze zleceniodawcami, by nagrać transakcję i doprowadzić do ich aresztowania. Brzmi jak typowy hollywoodzki scenariusz. Tymczasem Richard Linklater oparł "Hit Mana" na prawdziwej historii, by w gatunkowym przebraniu mówić o wychodzeniu ze strefy komfortu i miłości, którą można odnaleźć w najbardziej absurdalnych okolicznościach.