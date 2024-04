Długa scena erotyczna wywołała skandal. Twórca znowu w Cannes?

Zagraniczne media informują, że już po oficjalnym ogłoszeniu programu zorganizowano specjalny pokaz "Mektoub, My Love: Canto Due", czyli finałowej części melodramatycznej trylogii. Ponoć film został dobrze przyjęty, a co najważniejsze, spodobał się samemu dyrektorowi festiwalu, Thierry'emu Fremaux. Istnieje więc spora szansa, że tytuł dołączy do innych starających się w tym roku o Złotą Palmę. Czasu zostało jednak niewiele: przypomnijmy, że wydarzenie będzie miało miejsce już za niespełna miesiąc, w dniach 14–25 maja.