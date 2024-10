Po latach wróciła z zaświatów. Kariera Winony Ryder wisiała na włosku

Niedawno spotkała się po latach z Timem Burtonem, by wrócić do postaci Lidii w "Beetlejuice Beetlejuice". Wiele wskazuje na to, że 53-latka nie powiedziała ostatniego słowa i ma jeszcze wiele do udowodnienia. Zwłaszcza że najwyraźniej opuściła czyściec i dzisiaj może zagrać u każdego reżysera.