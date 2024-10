Tragicznie zmarły brat wywróżył mu wielką karierę. Joaquin Phoenix kończy 50 lat

Spacer po linie

Kolejny przełom przyszedł w 2005 roku, gdy Joaquin Phoenix zagrał Johnny’ego Casha w biograficznym filmie "Spacer po linie". Aktor samodzielnie wykonywał utwory legendarnego wokalisty i chciał się jak najbardziej poświęcić dla tej kreacji. Choć to jedna z najlepszych ról Phoenixa, artysta przypłacił ją zdrowiem. Okazało się, że skłonności do używek to cecha obecna w całej jego rodzinie. Nie chciał jednak skończyć jak starszy brat i po zakończeniu zdjęć do filmu poszedł na odwyk. W walce z nałogiem pomagała mu też Liv Tyler. Po premierze "Spaceru po linie" był w znacznie lepszej formie i miał drugą nominację do Oscara. Ostatecznie nie zgarnął złotej statuetki. Niektórzy twierdzą, że to przez komentarz, jakiego udzielił po nominacji. Stwierdził, że to nic nieznaczący marketing.