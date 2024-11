Alain Delon, niepoprawny amant. Fanki spały na schodach jego domu

Zaczęło się w Cannes

Kino fascynowało go od najmłodszych lat, jednak do tej pory nie rozważał ścieżki kariery aktorskiej. Wszystko zmieniło się, gdy poznał Brigitte Auber, francuską aktorkę mającą za sobą występ m.in. w kryminale z komediową nutą Alfreda Hitchcocka "Złodziej w hotelu". Zakochani pojawili się na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie aparycja nieznanego do tej pory Delona zrobiła na obecnych artystach piorunujące wrażenie. Wśród nich był reżyser i aktor Jean-Claude Brialy, który przyczynił się do nawiązania pierwszych kontaktów filmowych przez Delona.