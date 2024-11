Al Pacino i Diane Keaton. Romans bez happy endu

To właśnie Keaton przyszła mu z pomocą, konfrontując się z jego prawnikiem: "Czy ty wiesz, kim on jest? Tak, zaraz mi powiesz, że to artysta. Nie. On. Jest. Idiotą" – wykrzyczała, dodając: "Jest ignorantem. Musisz się nim zaopiekować". Jak przyznał później Pacino, Diane miała rację we wszystkim. "Mogłem powiedzieć, że zostałem wykorzystany. Mogłem obwinić moich księgowych. Mogłem obwinić [moją menedżerkę] Mary Bregman, która wpakowała mnie w jakiś nieudany program podatkowy. Mogłem obwinić samego siebie, ale wtedy musiałbym wziąć odpowiedzialność za własne działania" - napisał w swoich wspomnieniach. Był jednak wdzięczny Diane, że motywowała go do pracy i otaczała nieporadnego partnera opieką.