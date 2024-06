"Krótki film o zabijaniu" wstrząsnął międzynarodową widownią, ale wywołał kryzys u Mirosława Baki

"Krótki film o zabijaniu" porażał brutalnością otaczającego nas świata utożsamionego z siedliskiem zła. To świat przeładowany agresją, zamknięty w mrocznych, brudnych kadrach, które oddają moralny upadek współczesnego człowieka. Wiele dla odbioru filmu czynią naturalistyczne zdjęcia Sławomira Idziaka oraz sceneria zdewastowanych blokowisk i skąpanych w błocie ulic. Wszystko to tworzy złowieszczą atmosferę, podsycającą pesymistyczną wymowę dzieła. Warszawa w "Krótkim filmie o zabijaniu" staje się dla ekranowego Jacka tym, co pokój Raskolnikowa ze "Zbrodni i kary" Dostojewskiego – miejscem zachęcającym do popełnienia przestępstwa.