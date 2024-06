Shia LaBeouf. Przeżył kryzys. Niedawno przyjął sakrament

Głośnym echem odbijały się jego zatrzymania po jeździe po pijaku czy awantury, których później LaBeouf nie pamiętał. W pewnym momencie doszedł do wniosku, że nie jest rozumiany jako artysta i postanowił udzielać się w świecie filmów artystycznych. Został zaproszony do filmu "Nimfomanka" Larsa von Triera i tam dał upust swojemu talentowi i ukrytym emocjom. Wcale nie zraziły go śmiałe sceny, w których musiał pokazywać swoją męskość, a wręcz uznał to za wyraz wysokiego artyzmu.