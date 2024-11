Mistrz i błyskotliwy amant. 100 lat temu urodził się Andrzej Łapicki

Poznali się "służbowo". On przynosił jej pisane ręcznie felietony, ona przepisywała je na komputerze. Po czterech miesiącach wzięli ślub. Łapicki mówił: "Ten związek dał mi kopa do życia". Kamila była oczytana, inteligentna, dzieliła z nim pasję do teatru, sprawiła, że aktor znowu wychodził na spektakle i bankiety. Pozostawała zaintrygowana doświadczeniem męża, on chłonął jej młodzieńcze spojrzenie.