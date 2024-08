Od aktorki do przewodniczki. Co dziś robi Joanna Kasperska?

Z czasem wprowadziła ogromną zmianę we własnym życiu. Od najmłodszych lat miała talent do nauki języków obcych, postanowiła więc zrobić kursy na zawodowego pilota i przewodnika wycieczek turystycznych. Z polskimi grupami zwiedziła niemal cały świat. "Bardzo kocham mój nowy zawód. Oprowadzając turystów zagranicznych po Polsce czy tylko Warszawie, czuję się prawdziwą ambasadorką mojego kraju – zwierzała się Kasperska w 2018 roku. – Ten zawód to także rodzaj teatru, trzeba znaleźć własny styl, żeby zainteresować przyjezdnych, tu jestem i aktorem, i reżyserem i mówię własnym tekstem. Nadal należę do Agencji Aktorskiej Gudejki i od czasu do czasu coś zagram".