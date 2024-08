Niewygodna przeszłość Ewy Wencel. Małżeństwo ze zdradami w tle

Ewa Wencel – kariera

Choć na początku kariery grała mniejsze role, to od początku były to angaże do głośnych tytułów. Ewa Wencel zasiliła obsadę kultowych seriali "07 zgłoś się" czy "Szaleństwa panny Ewy". W 1986 wykreowała drugoplanową postać Klotyldy Korczyńskiej w "Nad Niemnem" Zbigniewa Kuźmińskiego, a cztery lata później wystąpiła w komediodramacie z elementami fantastycznymi "Ucieczka z kina Wolność" Wojciecha Marczewskiego.