Złoty chłopiec Hollywood. Outsider z wyboru. Robert Redford kończy 88 lat

Zachwycony kulturą wyjechał do Europy. W okresie zimnej wojny żył we Francji. Później przeniósł się do Włoch. W Rzymie zarabiał, rysując na ulicy. Prowadził ubogie życie, ale karmił się sztuką. Aż do momentu, w którym przeszedł poważne załamanie i postanowił wrócić do ojczyzny. Wybrał American Academy of Dramatic Arts. Uczelnię skończył ze wybitnym świadectwem. Wiedział, że chce zostać artystą. Przełomem było przedstawienie "Mewa" Czechowa, w której zagrał Trieplewa.