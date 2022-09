"Sierota. Narodziny zła". Udana kontynuacja pomysłowego horroru. Idealny film na Halloween

I poniekąd się to udaje, bo piwot wykonany mniej więcej w drugim akcie wywołuje raczej uśmiech satysfakcji, a nie konsternacji. Choć nadal jest to zagrywka bezczelnie b-klasowa, to przecież "Sierota: Narodziny zła" nie pretenduje do miana kina intelektualnego. Przeciwnie: to horror idealny na przewietrzenie głowy po upalnym lecie.