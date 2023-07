Smutne pożegnanie z hitem. Za stary dla młodych ludzi

Generalnie w Stanach Zjednoczonych piąta część "Indiany Jonesa" została dobrze przyjęta. Ostatecznie na portalu Rotten Tomatoes większość zebranych recenzji krytyków była pozytywna (68 proc. oceniło film na plus). Procent pozytywnych opinii widzów sięgnął niemal 90 proc. Wystarczyło to jednak do uzyskania jedynie przeciętnego wyniku otwarcia – 60 mln dolarów. Dla porównania poprzednia część cyklu, która cieszyła się znacznie mniejszą popularnością niż klasyczna trylogia, zebrała na starcie 100 mln dolarów (plus inflacja).