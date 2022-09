"Śubuk" w Gdyni. Walka z ludzką bezdusznością

Na stronie Sejmu możemy przeczytać: "Nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było) należy ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej". 30 tysięcy osób, a nawet dużo więcej! Osób, które mają prawo m.in. do nauczania, do posiadania takich samych praw jak "normalne dzieci". Hasło "normalne" w filmie Jacka Lusińskiego pojawia się wielokrotnie. Reżyser ze swoją ekipą pokazują walkę jednej kobiety o to, by jej syn mógł funkcjonować w społeczeństwie.