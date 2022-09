"Broad Peak". Film, jakiego jeszcze nie było w Polsce. Efekt?

Jest świetne aktorstwo, świetne zdjęcia, ale brakuje najważniejszego. Emocji. Reżyser Leszek Dawid po górach wspina się od lat. Doskonale rozumie ten świat i wyzwania, jakie rzuca natura. W przypadku historii Macieja Berberki widać, że chciał się zdystansować. To nie on, a widz ma ocenić poczynania himalaisty. Czy warto tak ryzykować życiem, czy nie? Czy góry i marzenia są ważniejsze od rodziny? Leszek Dawid nie podsuwa widzowi odpowiedzi, ale przez to gubią się emocje. Trudno wyczuć motywacje bohaterów, wejść w ich buty, a dokładniej to w te ciężkie śniegowce. Nie czuć tu ani ducha przygody, strachu przed górą, ani niestety chęci, by rzucić wszystko i wyjechać gdzieś w Alpy.