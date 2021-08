To trzeba zobaczyć. Sprawa, która wstrząsnęła całą Polską

Grzegorz Przemyk urodził się 17 maja 1964 roku. Gdy 12 maja 1983 roku został zatrzymany przez policję, miał niespełna 19 lat. Tego dnia wraz z kolegami świętował na Placu Zamkowym w Warszawie zdaną maturę. Przemyk w chwili zatrzymania nie miał przy sobie dokumentów. W tamtych czasach był to wystarczający powód, aby zabrać go na komisariat. Nastolatek został przetransportowany do pobliskiego komisariatu MO przy ul. Jezuickiej, gdzie został pobity przez 3 milicjantów. Po powrocie do domu zaczął odczuwać bardzo silne bóle brzucha. Wezwano karetkę.