W Top 10 od ponad miesiąca. Takiego hitu Netflix w Polsce jeszcze nie miał

Film "Za duży na bajki" jest produkcją kinową. Na dużym ekranie wyświetlany był w marcu bieżącego roku. Obejrzało go wówczas ponad 250 tys. widzów. Na platformie streamingowej obraz zadebiutował 19 lipca. W ponad 20 krajach znalazł się w czołowej dziesiątce tygodnia (co ciekawe, głównie w Ameryce Środkowej i Południowej). W ciągu pierwszych 28 dni był oglądany przez ponad 30 mln godzin. To jeden z lepszych wyników osiągniętych w tym roku na Netfliksie przez nieanglojęzyczną produkcję.