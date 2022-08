Powrócił w wielkim stylu. Kultowy film znów stał się hitem

Wiele krytyków uważa, że "Predator: Prey" to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy film akcji w bieżącym sezonie. "Znacznie tańszy od 'Top Gun" Maverick', ale równie udany. 'Prey' to mały cud, duży powiew świeżości nie tylko dla tej serii, ale także dla całego gatunku. Przeniesienie akcji do świata plemienia Komanczów było świetnym posunięciem. Pomysłowy scenariusz pozwala uwierzyć, że młoda wojowniczka może stanowić poważne wyzwanie dla drapieżcy z kosmosu" – napisał Steven Prokopy z "Third Coast Review".