Widzowie oglądają na potęgę. Przerażający hit Netfliksa na faktach

O czym jest "Kochanka, stalkera, zabójczyni"?

Jak czytamy w oficjalnym opisie, film zaczyna się dość niepozornie. Chcąc zacząć wszystko od nowa po zakończeniu długiego związku, Dave zrobił to, na co w podobnej sytuacji decyduje się większość ludzi – założył konto na portalu randkowym. Udało mu się stworzyć wspaniałą więź z Liz i Cari, samotnymi matkami o czarujących osobowościach, które na swój sposób pomogły mu ponownie otworzyć się na świat. Na razie nic nie wzbudza czujności, prawda? Do czasu. Szybko bowiem sytuacja zaczęła się przeradzać w zawiły trójkąt miłosny, narażając Dave'a i jego bliskich na niebezpieczeństwo.