Wszystkie grzeszki gwiazdora Hollywood. Rozrabiał nie tylko na ekranie

Amerykański aktor urodził się w 1943 r. w Nowym Jorku w katolickiej rodzinie. Po ojcu odziedziczył korzenie włoskie i irlandzkie, po matce – holenderskie, francuskie i niemieckie. Jako nastolatek dołączył do ulicznego gangu, ale nie przeszkadzało mu to rozwijać swojej pasji do występowania. Studiował aktorstwo m.in. w Actors Studio pod kierunkiem Lee Strasberga oraz u Stelli Adler w Stella Adler Conservatory, gdzie miał kontakt z technikami systemu Stanisławskiego.