Michael Chapman nie żyje. Operator "Taksówkarza" i "Wściekłego Byka" miał 84 lata

Michael Chapman był dwukrotnie nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu "Wściekły Byk" i "Ścigany". Operator rozpoczął przygodę z kinematografią na planie "Ojca Chrzestnego" - słynnego filmu Francisa Forda Coppoli . Współpracował również ze Stevenem Spielbergiem przy "Szczękach".

Pierwszym filmem, przy którym pracował jako główny operator, była produkcja w reżyserii Hala Ashby'ego "Ostatnie zdanie". Główną rolę zagrał tam Jack Nicholson. Od tego czasu Chapman był systematycznie zapraszany do współpracy przez najlepszych reżyserów .

Nie żyje Michael Chapman

Michael Chapman był odpowiedzialny za zdjęcia do takich filmów jak: "Taksówkarz", "Straceni chłopcy", "Pogromcy duchów II", "Gliniarz w przedszkolu", "Lęk pierwotny". Ostatnią produkcją, przy której pracował, był "Most do Terabithii" - film przygodowy z 2007 r. oparty na podstawie powieści Katherine Paterson.