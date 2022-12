Obiecuje podnieść poprzeczkę. "Avatar: Istota wody" zarobił już 600 mln dolarów

"Cóż, myślę, że najpierw będziemy podnosić poprzeczkę, jeśli chodzi o opowiadanie historii. Myślę, że to, co zamierzamy zrobić, to poznać nowe klany. Zobaczymy też różne nowe biomy, a to będzie stanowić kolejne wyzwanie technologiczne. Tak jak woda stanowiła wyzwanie w tym przypadku. Będziemy więc wprowadzać do filmu kolejne narzędzia technologiczne, ale także starać się zaangażować społeczność właścicieli kin w technologiczne ulepszanie sal kinowych" – powiedział James Cameron.