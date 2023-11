"Znachor" bije rekordy Netflixa. Gigantyczny sukces

Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów Netflixa na Europę Środkowo-Wschodnią: Oczywiście musi się wyróżniać. Szukamy projektów, które będą interesować lokalną widownię. Netflix jako pierwszy streamer uwierzył w to, że treści lokalne mogą przyciągać rodzimego widza, ale będąc dostępnymi także dla zagranicznej widowni. To nie przypadek, że nasze polskie oryginalne produkcje są mocno osadzone w lokalnej rzeczywistości. Oczywiście to dodatkowa radość, kiedy stają się popularne także za granicą, tak jak to jest w przypadku "Znachora". Ale nie interesują nas projekty, których podstawowym zamierzeniem od początku jest podkreślanie swojej uniwersalności i dotarcie do widowni globalnej. Chcemy opowiadać historie zakorzenione w polskiej specyfice, kulturze, odwołujące się do lokalnych wydarzeń i postaci.