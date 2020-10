Znikąd pomocy. Branża filmowa bije na alarm

Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Gildia Reżyserów Polskich apelują o wsparcie branży filmowej. Wśród propozycji właścicieli kin było m.in. zwiększenie limitu liczby widzów w kinach. Pandemia przybiera na sile i nie ma na to zgody Głównego Inspektora Sanitarnego. Nowe rozporządzenia rządu ciągle jednak pozwalają na działanie kin, do 25 proc. miejsc na salach.

Czy zwiększenie limitów w kinach może coś zmienić? W wielu ośrodkach i te 25-procentowe minima są trudne do wypracowania, bo ludzie nie chodzą do kin, zapewne także z obawy przed chorobą.

A przecież od początku pandemii w kinach nie odnotowano ani jednego przypadku COVID-19, miejsca te przestrzegają rygorów sanitarnych, co skutkuje zazwyczaj dobrą współpracą na linii kino-widz. Przekaz rządu jest jednak inny i obecnie apeluje on o pozostanie w domach, szczególnie osób starszych. Kina, teatry i restauracje należą do tych przyjemności, z których klienci rezygnują w pierwszej kolejności.