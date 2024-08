Żywioł, fantomy i sceny kaskaderskie. Byliśmy na planie "Heweliusza" Netfliksa

Aktorzy musieli przejść poważne szkolenie z nurkami, z kaskaderami, by móc sprostać warunkom na planie i zobaczyć, jak będą reagować na żywioł, jakim jest wzburzona woda. Tak, by nie wpaść w atak paniki i by wiedzieć, że na każdym kroku są dokładnie zabezpieczeni. I gdy młóciła nimi woda, wpadali do niej, zachłystywali się wodą, to wciąż był tylko promil tego, co naprawdę doświadczyli pasażerowie Heweliusza.