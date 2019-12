"1917" to wojenny majstersztyk. "Czapki z głów"

Najnowszy film Sama Mendesa zapowiadał się na mocne i wciągające kino wojenne, a zarazem imponujące osiągnięcie techniczne. "1917" trafiło do amerykańskich kin w Boże Narodzenie i wygląda na to, że przedpremierowe zachwyty nie były na wyrost.

Miesiąc temu odbyły się zamknięte pokazy "1917", który szybko okrzyknięto najlepszym filmem wojennym od czasu "Szeregowca Ryana". 25 grudnia Amerykanie ruszyli do kin, by przekonać się o tym na własnej skórze. I się nie zawiedli. Premierowe recenzje są znakomite i wskazują "1917" jako głównego kandydata do Oscara za najlepszy film roku.