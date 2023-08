Aktorzy starzeją się, chorują i jeszcze trzeba im płacić. Hollywood już wie, jak ich zastąpić, rewolucja nadchodzi

Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga zminimalizować efekt tak zwanej doliny niesamowitości, czyli sytuacji, w której realistyczna animacja wydaje się odrzucająca, ponieważ nasz ludzki umysł podświadomie rejestruje drobne niedoskonałości w pozornie naturalnych ruchach animowanej postaci. W uproszczonych albo stylizowanych animacjach to nie problem, ponieważ wiemy, że to, co oglądamy, jest symboliczną prezentacją rzeczywistości. W realistycznej animacji, dążącej do możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości, te drobne różnice alarmują umysł widza, że patrzy on na iluzję, a to niweczy efekt końcowy.