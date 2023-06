Byliśmy w nowym studiu mocap Platige Image. To tu rozpoczyna się tworzenie magii kina

Ale Platige Image od lat współpracuje też z grupą kaskaderów Stunt Service Poland czy Maciejem Kwiatkowskim ("nasz polski wiedźmin"), którzy zdobyli ogromne doświadczenie w zagranicznych produkcjach. Studio wysyłało też "swoich ludzi" do londyńskiej szkoły The Mocap Vaults, która specjalizuje się w kształceniu pod kątem performensu mocapowego. W Polsce tego typu kursy i szkolenia praktycznie nie istnieją, choć samym mocapem zajmuje się spore grono fachowców. Większość realizuje jednak małe, wewnętrzne projekty - są to np. firmy robiące gry komputerowe, które we własnym zakresie mogą przechwycić ruch potrzebny do animowania postaci. Od większych i bardziej zaawansowanych projektów są właśnie takie studia jak Platige Image.