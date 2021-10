Nie Bond, nie "Wesele". Polacy oszaleli na punkcie innego filmu

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej piątce powyższego zestawienia znajduje się tylko jedna polska produkcja. Na dodatek z ubiegłego roku. Nasz rynek kinowy upodobnił się do hollywoodzkiego, czy też ogólnie rzecz biorąc do zachodniego. Głównie za sprawą faktu, że w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, w okresie pandemii, do kin chodzą głównie młodzi ludzie. A ci na ogół wolą oglądać hollywoodzkie produkcje. Widownię w poszczególnych krajach różnicują osoby powyżej 30. roku życia.