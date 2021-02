W filmie przeraża. Wiesz, kto kryje się pod charakteryzacją?

W "Avengers: Wojna bez granic" z 2018 roku Carrie Coon zagrała postać Proximy Midnight, drugoplanową antagonistkę, będącą członkiem grupy adoptowanych dzieci Thanosa. W filmie widzimy głównie, jak Coon walczy z bohaterami – scen dialogowych ma niewiele. To akurat nic nowego w przypadku filmów z uniwersum Marvela – w produkcji tak napchanej gwiazdami w rodzaju Roberta Downey Jr. czy Scarlett Johansson niełatwo jest wycisnąć więcej czasu ekranowego dla aktorów czy aktorek z mniej znanym nazwiskiem.

Nawet osoby dobrze znające Coon mogły nie wiedzieć, że aktorka wystąpiła w filmie Marvela – ucharakteryzowano ją w taki sposób, że niemożliwe jest rozpoznanie jej twarzy. A wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek zdjęcie 40-letniej dziś Amerykanki, by przekonać się o tym, że kobieta w rzeczywistości posiada aparycję, którą na pewno trzeba zaliczyć do jej atutów. Za to tym najważniejszym jest jej talent aktorski.