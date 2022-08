Największy hit 2022 r. Właśnie "zatopił" "Titanica"

W Stanach Zjednoczonych "Top Gun: Maverick" zarobił 662,5 mln dolarów i mimo że jest już wyświetlany od ponad dwóch miesięcy, to wciąż dorzuca do utargu niemałe pieniądze. Podczas minionego weekendu zgarnął jeszcze 2,3 mln dolarów, co pozwoliło mu utrzymać 5. pozycję na weekendowej liście kinowych przebojów.