"Bliscy": Olaf Lubaszenko powraca na ekrany. Zagrał w świetnym filmie

Jak pisał Lew Tołstoj, "wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób" i o tym właśnie opowiada nowy film Grzegorza Jaroszuka "Bliscy". Choć na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych można go było obejrzeć tylko raz, warto było zarezerwować bilet .

Film Grzegorza Jaroszuka jest przeprawą przez różne stadia samotności, z którymi mierzą się wszyscy bohaterowie. Każdy z nich żyje w swoim zamkniętym świecie, do którego dopuszcza niewiele osób, a może i nawet nikogo. Przez co trudno polubić jakąkolwiek z postaci, choć nie oznacza to, że nie można się z nimi identyfikować.

Świat wykreowany w filmie z jednej strony wydaje się daleki, nieco surrealistyczny przez zaskakującą fabułę, ale finalnie staje się on do bólu bliski. Zastanawiające jest to, ile osób mogłoby zgodzić się ze słowami wypowiadanymi przez debiutującą na wielkim ekranie Izabelę Gwizdak: "jak byłam mała to myślałam, że jak dorosnę to świat mnie nie będzie przerastał, ale niestety przerasta i jestem z tego powodu bardzo rozczarowana".