"Cały ten seks". Komedia idealna na wieczór

"Cały ten seks" rozśmiesza, ale także skłania widza do refleksji nad jego intymnymi relacjami. Bawi i zachęca do szczerej rozmowy o seksualnych marzeniach, pokazując kilka ślepych zaułków, do których może doprowadzić milczenie albo nieumiejętność wsłuchiwania się w pragnienia swoje i partnera.