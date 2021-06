Celebryci wyznają swoje wstydliwe tajemnice. Takiego filmu jeszcze nie było

Producenci "365 dni" i "Underdog" idą o krok dalej. W swoim najnowszym filmie "The End" zamierzają zapędzić w kozi róg celebrytów skrywających mroczne i wstydliwe tajemnice. - To historia o ludziach zmuszonych do spojrzenia w głąb siebie i zmierzenia się z bolesną prawdą, którą ukrywają. To historia o autoweryfikacji sposobu w jaki do tej pory widzieli siebie i świat. To wreszcie historia o wyznaniu winy i oczyszczeniu - mówi reżyser i producent Tomasz Mendes.