Coś jest nie tak. Widzowie hitu Netfliksa zauważyli błąd

Produkcja zadebiutowała na platformie we środę, 10 kwietnia. Opowiada ona o nietypowej sprawie kryminalnej, w której główną podejrzaną jest tytułowa Jennifer Pam. To właśnie ona zgłosiła zastrzelenie swoich rodziców przez nieznanych sprawców. Brutalne zabójstwo wietnamskich imigrantów w 2010 r. mocno wstrząsnęło miasteczkiem Unionville w kanadyjskiej prowincji Ontario. Kontekst tych wydarzeń zarysowuje dokument "Co zrobiła Jennifer", który obecnie zajmuje pierwsze miejsce na liście 10. najchętniej oglądanych tytułów na Netfliksie.