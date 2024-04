Najgorszy film wszech czasów? Wiemy, kto za ten koszmar odpowiada

Wracając do "Next Stop Paris". Pierwszy film wygenerowany całkowicie przez AI ma mieć premierę tego lata i będzie można go zobaczyć w usłudze streamingowej TCLtv+ (producenta telewizorów). Wydawać się mogło, że wprowadzenie do przemysłu filmowego nowej technologii jest dobrą okazją do pokazania jakiejś futurystycznej produkcji. Tymczasem widzowie zobaczą… film romantyczny.