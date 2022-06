"Duch": "przeklęty" film skończył 40 lat

Krwawe żniwo

Według tych, którzy wierzą w siły nadprzyrodzone, prawdziwe żniwo klątwa zebrała później, gdy ekipa opuściła już plan filmowy, przekonana, że rozdział "Ducha" został na dobre zamknięty. Niedługo po premierze media doniosły bowiem o śmierci Dominique Dunne, wcielającej się w Danę Freeling. Dziewczyna zakończyła toksyczny związek, jednak jej były chłopak, John Sweeney, nie chciał pogodzić się z rozstaniem. Przyjechał do Dunne, która rozsądnie nie wpuściła go do mieszkania, wyszła tylko na podjazd i oznajmiła, że jej decyzja jest nieodwołalna. Rozwścieczony Sweeney rzucił się na nią i zaczął dusić, aż straciła przytomność. Dziewczynę przewieziono do szpitala, jednak nie udało się jej uratować – zmarła na początku listopada 1982 r., gdy odłączono ją od aparatury podtrzymującej życie. Sweeney, ku oburzeniu wszystkich, został skazany zaledwie na sześć i pół roku pozbawienia wolności (uznano, że było to "nieumyślne spowodowanie śmierci"); a wyszedł z więzienia już po niecałych czterech.