"Belfast". Dzieciństwo przerwane konfliktem. Słusznie obsypali ich nominacjami do Oscarów

Duet Jamie Dornan i Caitriona Balfe sprawdza się tu doskonale. Oboje śliczni, perfekcyjni i jak z reklamy. Ale i to ma znaczenie. Reżyser idealizuje swoich rodziców, a skoro wracamy do jego przeszłości, muszą być piękni jak z obrazka. Ale mimo to Jamie Dornan, do którego wzdychają fanki "50 twarzy Greya" pokazuje, że potrafi grać nie tylko amantów. Ma być stanowczym ojcem, ma próbować być dobrym mężem, synem, protestantem i próbować to jakoś wszystko łączyć. Dornan spisuje się świetnie, spełniając z pewnością marzenie Branagha.