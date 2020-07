Ennio Morricone i jego najsłynniejsze utwory

Świat żegna dziś wielkiego kompozytora, który zmarł w wieku 91 lat w Rzymie. Przypominamy największe dzieła muzyki filmowej stworzone przez Ennio Morricone.

Był jednym z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. W trakcie ponad 70-letniej kariery włoski kompozytor zilustrował swoimi dźwiękami przeszło 500 filmowych obrazów. Kilkadziesiąt z nich zostało docenionych najważniejszymi nagrodami w kategorii muzyki filmowej, w tym w 2016 roku statuetką Oskara za ścieżkę dźwiękową do filmu Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka". Choć lista wybitnych muzycznych tematów wykreowanych przez włoskiego kompozytora jest imponująco długa, poniżej prezentujemy 5 z nich, które każdy zna lub znać powinien.

1. Chi Mai z filmu "Zawodowiec"

Charakterystyczna melodia smyczków, otwierająca utwór Chi Mai, to jeden z najsłynniejszych muzycznych tematów Morricone. Choć po raz pierwszy został użyty w filmie Jerzego Kawalerowicza z 1971 roku pt. "Magdalena", światową sławę zyskał dekadę później za sprawą francuskiej produkcji "Zawodowiec" z Jean-Paulem Belmondo w roli głównej.

Ennio Morricone - Chi Mai (Le Professionnel) 1981 HQ

2. "Dobry, zły i brzydki" tematy z westernów Sergio Leone

Z reżyserem Sergio Leone Morricone łączyła nie tylko udana współpraca, ale i bliska relacja, która sięgała jeszcze czasów szkolnych. Ścieżki dźwiękowe do tzw. spaghetti westernów z lat 1960-1975 rozsławiły nazwisko Ennio Morricone na całym świecie. Niezapomniany muzyczny temat z charakterystycznym wyciem kojotów w tle zna chyba każdy.

The Good the Bad and the Ugly • Main Theme • Ennio Morricone

3. Ścieżka dźwiękowa do filmu "Misja"

Podniosłe, często z udziałem chóru, kompozycje włoskiego kompozytora do filmu "Misja" Roland'a Joffe'a są uznawane za jedne z najwybitniejszych dzieł Ennio Morricone. W 1987 roku za ich sprawą Włoch był zresztą nominowany do Oskara, choć ostatecznie przegrał wówczas z Herbiem Hancockiem za ścieżkę dźwiękową do filmu "Około północy".

The Mission | Soundtrack Suite (Ennio Morricone)

4. "Nienawistna ósemka"

Upragnioną statuetkę Oskara Ennio Morricone otrzymał dopiero w 2016 roku za muzykę do filmu Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka". Dla Włocha był to powrót do świata westernu po prawie 40-letniej przerwie, od czasu współpracy z wspomnianym już Sergio Leone na przełomie lat 60. i 70. I tym razem Dziki Zachód okazał się dla muzyka szczęśliwy, przynosząc mu nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak podkreślał w wywiadach Morricone, ścieżka dla hollywoodzkiego reżysera była nowatorska. - Skomponowałem, jak sądzę, niezwykły temat. Użyliśmy dwóch obojów grających jednocześnie, tworząc mocne brzmienie. Jest tu zupełnie inna atmosfera niż u Leone. To brzmienie Tarantino - zaznaczał kompozytor.

Ennio Morricone - L'Ultima Diligenza di Red Rock (Versione Integrale)

5.Muzyka do serialu o Karolu Wojtyle

W twórczości Ennio Morricone jest też polski wątek. Włoski kompozytor stworzył muzykę do dwóch serialowych opowieści o papieżu Polaku z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Widzowie produkcji "Karol, człowiek, który został Papieżem" w reżyserii Giacomo Battiato z pewnością pamiętają podniosłą muzykę stanowiącą doskonale tło do przejmującej historii pontyfikatu Karola Wojtyły.

Habemus Papam Giovanni Paolo II & Cracovia (OST Karol - The Man Who Became Pope)