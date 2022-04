Ezra Miller nigdy nie wyszedł z roli? To może być koniec jego kariery

Tego typu fascynacje już same w sobie są niepokojące, ale być może Millerowi zaczęło się pogarszać po dołączeniu do uniwersum superbohaterskiego DC w 2016 r. Podczas kręcenia w ubiegłym roku "The Flash" aktor miał doznawać na planie częstych załamań nerwowych. Informator "Rolling Stone’a" wyjawił, że sprawiał wrażenie kogoś, kto zupełnie traci nad sobą kontrolę. Choć nie doszło do żadnych wybuchów, to rzekomo powtarzał, że nie ma pojęcia, co w ogóle robi.